Курганская гимназия №32 выпустила 350 медалистов

Нескольким педагогам торжественно вручили Благодарности администрации города Кургана. Елена Ситникова отметила, что гимназия № 32 – одна из лучших школ нашего города: «6,5 тысяч выпускников гимназии, 350 золотых и серебряных медалистов – это огромное количество талантливых людей, нацеленных на развитие нашего города, нашего государства. Всех их вырастила гимназия, ставшая настоящим домом для тысяч ребят, которым здесь всегда рады. Ведущая школа в регионе, в которой бережно хранят добрые традиции и при этом активно внедряют инновации, по праву может гордиться своими достижениями».

Сенатор Сергей Муратов - инициатор проекта «Инженерные классы», который АО «НПО «Курганприбор» реализует в школах региона, и в частности, в гимназии № 32. Он подчеркнул, что именно школа формирует судьбу человека.

Родную школу поздравил директор департамента образования и науки Курганской области, выпускник гимназии № 32 Андрей Кочеров, он поблагодарил педагогический коллектив, обучающихся, выпускников.

Средняя школа № 32 города Кургана была основана в 1957 году. С 1991 года учебное заведение приобрело статус «Школа-гимназия № 32». В 1994 году оно разделилась на две части: среднюю школу № 32 и гимназию № 57, а с 1 сентября 2013 года средняя общеобразовательная школа № 32 и гимназия № 57 вновь были реорганизованы и объединены в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №32».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на заседании Курганской городской Думы образовательному учреждению было присвоено имя Елены Кулаковой, которая большую часть своей жизни посвятила 32-й школе. За сорок лет педагогической деятельности Елена Константиновна воспитала сотни учеников, привила им интерес к точным наукам на многие годы.

В 2019 году гимназия № 32 была включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Также гимназия № 32 входит в федеральный реестр «Всероссийская книга Почета». В День города, 20 августа 2022 года, гимназия № 32 была признана победителем конкурса на грант губернатора «Ведущая школа Курганской области – лидер образования».

Фото с сайта администрации города Кургана.