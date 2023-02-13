Курганская гимназия отметила 70-летний юбилей

Курганская гимназия № 27 в минувшие выходные отметила 70-летний юбилей. Поздравить с праздником выпускников и нынешних учеников школы пришли высокопоставленные чиновники областного центра.

Так, глава Кургана Елена Ситникова, которая, к слову, является выпускником этого учебного заведения, отметила, что гимназия заслуженно входит в десятку лучших школ города. По словам мэра, каждый год учащиеся подтверждают это своими высокими результатами на олимпиадах, творческих конкурсах, ЕГЭ.

«Многие выпускники школы добились большой известности, и в этом, безусловно, заслуга учителей, ветеранов - им отдельные слова благодарности за их труд», - сообщил собравшимся председатель городской думы Игорь Прозоров.

Ряду педагогов были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

История гимназии №27 началась в 1952 году. В 1953 году состоялся её первый выпуск.

В 1989 году учащиеся перешли в новое, более современнее здание, а в 1991 году школа в связи с новыми веяниями получила статус гимназии.

Сегодня в гимназии в 32 классах обучается 1003 ученика. Организовано обучение по социально-гуманитарному, социально-экономическому, физико-математическому, биолого-химическому профилям. Здесь трудятся 56 педагогов, из них 80% имеют первую и высшую квалификационные категории. В педагогическом коллективе трудятся призеры городского конкурса «Учитель года», победители конкурса «Лучшие учителя России».

За 70 лет школа выпустила 5759 учеников. С золотой медалью школу закончили 118 выпускников, 112 получили серебряную медаль.

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