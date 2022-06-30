Курганская городская Дума сохранила льготы на проезд в общественном транспорте

Льготный проезд отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозокпродлен до конца текущего года. На очередном заседании Курганской городской Думы депутаты проголосовали за данное решение.

Как доложил директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, правом бесплатного проезда в общественном транспорте в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года будут пользоваться дети из малоимущих семей из расчета 30 льготных поездок в месяц.

Также с 1 сентября по 31 декабря текущего года правом льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, как и прежде, будут пользоваться дети, которые обучаются в муниципальных образовательных организациях города и нуждаются в проезде до места учебы, из расчета 25 льготных поездок в месяц, сообщили в пресс-службе администрации города.

До конца 2022 года сохранятся льготы на проезд для женщин, достигших 55 лет и мужчин, достигших 60-ти лет, проживающих на территории города Кургана. Как уточнили в пресс-службе муниципалитета, с 1 июля по 31 декабря они смогут воспользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте на основании разовых купон-талонов в количестве 60 штук или на основании персональной бесконтактной пластиковой социальной карты, либо банковой карты платежной системы «Мир», зарегистрированной владельцем в качестве социальной транспортной карты из расчета 60 льготных поездок.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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