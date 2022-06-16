Курганская ИТ-Компания «Максим Технология» готовит сотрудников со школы

Международный сервис заказа такси «Максим» на сегодняшний день работает в 500 городах России и в 20 странах мира. Развитие происходило благодаря информационным технологиям и ИТ-разработкам.

В современном мире существует нехватка ИТ-специалистов и одной из своих задач «Максим Технология» видит в увеличении количества грамотных и квалифицированных кадров в этой сфере. Студенты посещают компанию с экскурсиями, а также приходят на преддипломную и производственную практику.

«Чтобы все это создать, а затем поддерживать эту инфраструктуру, необходимо огромное количество ИТ-специалистов. И сейчас мы ее успешно решаем.

Девять лет мы плотно работали с профильными кафедрами КГУ. И подавляющее число наших новых сотрудников именно выпускники этого учебного заведения, которые уже со второго курса вовлекаются в деятельность нашей компании. После обучения в университете учебный процесс для наших сотрудников не заканчивается. Получение актуальных знаний, постоянное профессиональное совершенствование необходимо для того, чтобы быть в тренде. Мы как международная организация с лидирующими позициями в области программного обеспечения в таксомоторных перевозках. Чтобы поддерживать очень высокий уровень нашего ПО и наших услуг, мы просто обязаны поддерживать очень высокий уровень», - поделился ИТ-директор компании «Максим Технология» Игорь Татаринцев.

Отличительная черта в ИТ-сфере — это рост и обучение. Специалисты «Максим Технология» посещают семинары, получают сертификаты, проходят различные курсы, есть даже корпоративное изучение английского языка. А также постоянно делятся опытом друг с другом. Компания давно и плодотворно сотрудничает с такими учебными заведениями, как Курганский государственный университет, Технологический, Педагогический и Государственный колледжи. Например, в рамках сотрудничества с КГУ компания помогает улучшать материально-техническую базу университета — это передача оборудования и ремонт аудиторий. Также компания сотрудничает с Центром молодежного инновационного творчества. Студенты центра получают стипендии от компании и привлекают школьников.

«Будущее за информационными технологиями, они лежат в основе будущего экономического уклада. Это базис, на котором все остальное будет создано. Информационные технологии проникли во все сферы жизни, начиная от досуга, заканчивая практически любой работой. А хорошие мозги нынче дорого. Но их нужно натренировать. Любой специалист нуждается в том, чтобы его вырастили. Если у человека высокий интеллект, это не означает, что он сядет и начнет писать грамотный код. Это как и становление инженера, ученого, это длительный процесс. И для того, чтобы этот процесс был эффективен, его необходимо начинать со школьной скамьи. И мы ищем талантливых молодых людей», - резюмировал Игорь Татаринцев.

Напомним, в компании работают более 300 квалифицированных сотрудников в 11 подразделениях. Это уникальные ИТ-специалисты, многие из которых живут в Кургане, но имеют квалификацию мирового уровня. Помимо достойной зарплаты для ИТ-специалистов лучшей мотивацией являются интересные и сложные задачи.

А для удобства и отдыха сотрудников в компании созданы комфортные условия работы, включая рабочие места с современным оборудованием. Кроме того, в офисе оборудованы комнаты отдыха, домашнее питание в собственной столовой, кофейный безлимит с печеньем, программа медицинского страхования. В компании приветствуется неформальное общение без лишней бюрократии. А корпоративная жизнь в компании довольно насыщена — это различные праздники, спортивные турниры и слеты команд сотрудников из различных городов.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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