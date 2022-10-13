Курганская команда паралимпийцев вернулась из Сочи с наградами

Команда спортсменов Курганской городской организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов вернулась с победой с ХХ Международных спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сочи 2022», сообщает официальный телеграм-канал городской администрации.

Курган представляла команда в составе Елены Добрецовой, Натальи Кошкиной, Ларисы Улановой, Александры Шабалиной, Вячеслава Кузнецова, Андрея Пьянкова, Михаила Затуловского, Эдуарда Смирнова под руководством Натальи Скутиной.

По итогам соревнований в копилке команды курганских спортсменов оказалось 9 наград: по нардам среди женщин 1-е место заняла Наталья Кошкина, 2-е – Наталья Скутина, 3-е место заняла Александра Шабалина, у мужчин Михаил Затуловский завоевал серебряную медаль. Можно считать удачей выступление теннисистов - бронзовые медали завоевали Елена Добрецова и Вячеслав Кузнецов. По дартсу среди женщин лучший результат показала Наталья Кошкина, 2-е место заняла Лариса Уланова, 3-е место – Александра Шабалина.

Участие курганских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях состоялось в рамках проекта «Возможно всё!», получившего в этом году грант. Проект направлен на социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото от Курганской городской организацией инвалидов Всероссийского общества инвалидов.

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