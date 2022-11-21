Курганская красавица Анастасия Плотникова уезжает в Турцию

Секретарь ООО «Курганхиммаш» Анастасия Плотникова получила звание «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Офис».

Как сообщает missoffice.org, за победу в номинации Анастасии вручили путёвку на двоих в пятизвёздочный отель в Турцию, IPhone 14 Pro. Также она пройдёт обучение в школе яхтинга.

В финале за корону боролись 30 красавиц со всей России. Ирина Чернышева из Петропавловска-Камчатского забрала главную корону и приз 3 млн рублей. «1-й вице-Мисс Офис» стала Ангелина Минакова из Волгограда. «2-й вице-Мисс Офис» признана Яна Попова из Москвы. Также лидеров выбирали в номинациях «Мисс Фото», «Выбор Wday», «Мисс Талант», «Мисс Стиль», «Доброе сердце», «Мисс Фитнес», «Мисс Интернет», «Мисс Единство», «Мисс Очарование», «Бизнес-леди».

Выступления оценивали хореограф Егор Дружинин, продюсер Илья Бачурин, фигурист Алексей Ягудин, актёр Матвей Зубалевич. Кстати, Матвей выложил видео с подведения итогов конкурса на своей страницк в соцсети «Вконтакте», отметив, что выбирать лучшую из лучших было сложно.

Фото с сайта missoffice.org.