Курганская молодежь написала в КГУ Всероссийский экономический диктант

Курганская область 11 октября вместе со всей страной написала Всероссийский экономический диктант. По традиции одной из региональных площадок диктанта стал институт экономики и права Курганского государственного университета.

Проверить свои знания в области экономики в КГУ пришли студенты, учащиеся гимназий №27, 30, 47, школ № 9, 22, 50, лицея №12 Кургана, а также горожане. Всего на площадке в института экономики и права диктант написали более 300 человек.

В этом году тема акции: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Диктант был посвящен вопросам экономической истории страны, памятным историко-экономическим датам, современным экономическим процессам и практическим вопросам экономической жизни, в которыми сталкивается каждый.

Правильные ответы на задания Всероссийского экономического диктанта могут опубликовать на сайте акции 17 октября. Сертификат участника получат все, написавшие диктант, однако те, кто наберет 85 баллов и более, будут награждены дипломами победителя.

По информации пресс-центра Курганского госуниверситета.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.