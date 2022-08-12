Курганская молодежь получит на реализацию проектов 718 тысяч рублей

Завершился форум «Утро», на котором с 1 по 10 августа 55 молодых зауральцев работали на образовательных площадках, получали навыки, создавали совместные проекты и выигрывали гранты. За 10 дней прошло 2 смены – на первую отправились 27 наших ребят, а во второй приняли участие 28. Вместе с ними на форум приехали ещё 9 студентов из Луганска. В состав зауральской делегации вошли лидеры сообществ, активисты, волонтёры, специалисты по работе с молодёжью, а также победители различных молодёжных конкурсов.

На протяжении обеих смен работал арт-объект Курганской области чайная «За Уралом теплее», согревая участников и гостей форума. Курганский чай попробовали и губернаторы Урала: губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев, глава Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Югры Наталья Комарова, челябинский губернатор Алексей Текслер и тюменский Александр Моор.

За две смены участники успели поработать по шести направлениям. Первая смена включила в себя площадки: «Урбанистические сообщества» - организатором выступила Свердловская область, «Креативные сообщества» от Югры и «Эко-сообщества» Ямала. На второй смене Курганская область организовала «ЗОЖ-сообщества», «Вовлечённые сообщества» из Тюменской области, а представители Челябинской области организовали площадку «Образовательные сообщества».

Закрытие форума прошло в торжественной обстановке. На церемонии огласили результаты грантового конкурса Росмолодёжи, который проходил на форуме, и грантового конкурса губернатора Югры. Участники второй смены получили грантовую поддержку для трёх проектов общей суммой на 499 тысяч рублей. От правительства Югры грант в размере 129 тысяч получила Анастасия Мирошниченко для подкастов «Море вопросов», в которых девушка ответит на вопросы школьников. От Росмолодёжи зауральцы получили поддержку на реализацию двух проектов: Вера Слинкина реализует 150 тысяч на проведение интерактива в стиле анимэ «Поезд «Бесконечный», где планирует познакомить школьников с профессиями, а Алексей Антонов получил 220 тысяч на проект «ВакциНация – будущее нации!». По итогам всего форума зауральская молодёжь получила поддержку пяти проектов общей суммой 718 тысяч рублей.

Информация с Молодёжного портала Проспект45 https://prospekt45.ru/reg/69428/

Фото с официального аккаунта форума «Утро» в ВКонтакте

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.