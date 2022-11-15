Курганская молодёжь борется с наркорекламой на стенах домов

отрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Курганской области совместно с председателем совета Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь» Натальей Семиной организовали закрашивание «стеновой рекламы» наркотических средств и психотропных веществ на территории города Кургана, сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Волонтёры КРОО «Новая жизнь» и представители общественной организации «Молодая гвардия» боролись против настенных надписей, распространяющих информацию по поиску наркотических средств. Вооружившись кисточками и валиками с краской, социально ответственные представители молодёжи закрашивали места с надписями на домах, заборах и хозяйственных постройках на территории областного центра. За время проведения акции закрашено более 30 надписей стеновой рекламы.

Специалист УНК УМВД России по Курганской области Мария Мишина рассказала подросткам, чем опасны такие надписи. Отдельно остановилась на теме существования «лёгких» наркотиков. Поговорили и о том, является ли наркомании болезнью и излечима ли она, можно ли «бросить» в любой момент. Участники мероприятия также обсудили внешние признаки зависимого человека, формирование зависимости. Кроме того, подростки узнали и об ответственности за совершение правонарушений и преступлений наркотической направленности.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.

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