Курганская молодёжь готовит исследовательские работы о культуре и экологии

Школьники и студенты Курганской области могут провести исследования об истории, культуре, экологии родного края и поделиться результатами со сверстниками.

Номинации конкурса: археология, военная история, родословие, школьные музеи, летопись родного края, этнография, историческое краеведение, культура и фольклор родного края и другие. Заявить о себе могут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

Подать заявки на заочный этап регионального конкурса можно с 1 по 15 ноября 2022 года. Затем состоится экспертиза поступивших работ, авторы лучших исследований пригласят на очный этап. Из работ финалистов сформируют четыре секции.

7 декабря участников ждет публичная защита исследовательских работ. Победители и призёры в каждой секции получат дипломы и денежные премии. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, материалы победителей регионального этапа будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» — 2023.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.