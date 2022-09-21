Курганская молодёжь изучает проблемы экологии в Санкт-Петербурге

Менделеевская экологическая экспедиция прошла с 11 по 16 сентября и приняла около 60 участников – авторов лучших экологических проектов из Курганской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Нижегородской областей и Удмуртской Республики. Ребята подняли проблемы загрязнения атмосферы и почвы, ликвидации накопленного экологического вреда, альтернативной энергетики, переработки отходов. Из Зауралья отправились студенты РАНХиГСа Полина Бородина, Артём Журавлёв, Анастасия Моршинина, ученики Менделеевских классов Александра Кашутина, Ксения Спирина, Сергей Исаков и преподаватели Наталья Милица и Маргарита Литвиненко.

В первый день все собрались делегациями. Ребят разделили на группы, у каждой из которых свой куратор. Ребята познакомились со своими научными руководителями: доктором технических наук и профессором Вятского государственного университета Тамарой Ашихминой, заведующим лабораторией кафедры промышленной экологии РХТУ Сергеем Азопковым и кандидатом биологических наук Анастасией Журавлёвой.

На следующий день менделеевцы отправились на экскурсию по Балтийскому заводу. Ученица Менделеевского класса из города Щучье Александра Кашутина рассказала о ледоколе, который ребята увидели: «Это было незабываемо! Мы поднялись туда, нам провели экскурсию. Наверное, такой шанс предоставляется раз в жизни, и я рада, что мы там побывали». Ребята увидели, как маленькие детали собираются в большие суда. Многие отметили этот день, как самое яркое воспоминание. Также ребята объехали весь Петербург и взяли пробы воды из Невы, которую потом изучали во время опытов. Вечером кандидат географических наук и ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин рассказал участникам экспедиции об изменениях и трудностях современного климата.

В третий день экспедиции юные менделеевцы работали в заказнике «Западный Котлин» по трём направлениям: гидробиология, геоботаника и экология.

Начальник сектора экологического просвещения отдела развития системы особо охраняемых природных территорий России, магистр экологии Надежда Мурашова сообщила, что заказник «Западный Котлин» - это наиболее хорошо сохранившаяся экосистема острова Котлин. Заказник существует с 2012 года. Созданию особо охраняемой природной территории предшествует комплексное экологическое обследование. «Опыт с менделеевцами был впервые. Непрерывное экологическое образование – общий вектор в развитии России, заданный уже давно. Судя по количеству заинтересованных глаз, здесь будет много определившихся ребят», - поделилась Надежда Мурашова. На территории местами ведётся научная работа, мониторинг. Главный специалист отдела развития системы ООПТ, геоботаник и болотовед Нина Нацваладзе научила будущих экологов делать описание растений, наглядно показала пример биоразнообразия.

Помимо этого ребята узнали много нового о растениях местности, а также провели опыты с водой. Затем участники экспедиции увидели Морской собор в Кронштадте и музей Форто, с восторгом молодёжь смотрела на макеты Фортов, оживающие друг за другом. Вечером юные экологи провели опыты с водой, а заключением вечера стал костёр, где участники по очереди рассказывали о себе. Каждый поделился эмоциями.

В четвёртый день юные менделеевцы выехали на полигон с промышленными отходами «Красный бор». Объект был открыт в 1969 году и проработал до 2014 года. 1,7 млн тонн отходов привезли на полигон со всего Советского союза. В результате общий объем загрязнённых грунтов, жидких отходов и подобного составляет около 5 миллионов кубов. Исполняющий обязанности директора Дирекции по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный бор» Андрей Горький сообщил, что объем загрязнений можно представить в виде горы в 600 метров, заполняющей всю Красную площадь. Или, говоря проще, высота Останкинской башни, умноженная на диаметр Красной площади. «Такие пункты необходимо приводить в порядок, чтобы наша страна хорошела», - отметил Андрей Горький. На полигоне «Красный бор» на некоторых картах будет произведена ликвидация отходов и рекультивация. Работы по ликвидации и рекультивации планируют завершить к концу 25 года. Руководитель проекта «ФЭО» Александр Толмачёв рассказал о работах, которые планируются в рамках проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде: «Мы построим противофильтрационную завесу вокруг территории зоны складирования отходов для защиты от попадания вредных веществ за пределы полигона. Второй этап реализации проекта предполагает создание инфраструктуры по переработке содержимого открытых карт с жидкими и пастообразными отходами. Все отходы из открытых карт будут переработаны, а территория – закрыта надежным защитным рекультивационным экраном».

Конечно, на территории полигона есть водоочистные сооружения. Юные экологи смогли понаблюдать за работой по очистке, а сотрудники полигона рассказали о самой системе водоочистки. Объёмы выполняемых работ удивляют, как и результат – в итоге вода становится относительно чистой, её можно использовать в технических целях.

На территории полигона после экскурсии ребята разделились на группы и провели работу по трём направлениям: геология (изучили глину, научились определять её), биомониторинг (изучили состояние техногенных территорий) и гидрология (исследовали пробы воды из сбросных каналов, а также провели эксперимент, в результате которого выявили скорость загрязнения воды).

Вечером менделеевцы узнали о работе Федерального экологического оператора «Росатом», который и организовал Менделеевскую экспедицию. Целью Росатома является улучшение экологической обстановки в России. Начальник управления по коммуникациям Федерального экологического оператора Денис Плещенко объяснил молодёжи, почему экология страны важна. В этот день ребята увидели, к чему может привести безответственное отношение к утилизации промышленных отходов. «В России только 1,5-2% отходов перерабатывается, остальное просто сохраняется. Необходимо разработать базовую инфраструктуру, которая бы позволила перерабатывать весь объем отходов, чтобы избежать их накопления», - отметил Денис Плещенко.

Во всех регионах, представители которых приняли участие в экспедиции, строятся такие предприятия. В городе Щучье Курганской области, например, будет реализован проект производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Предприятие будет построено на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия.

Курганцы в составе Менделеевской экспедиции также посетили музей Ленинградской атомной электростанции, узнали о работе экологов на ЛАЭС, побывали в лаборатории. Вечером каждая группа защитила свой проект, а ярким завершением вечера стала прогулка на теплоходе, где ребята поделились впечатлениями о поездке.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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