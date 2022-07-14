Курганская молодёжь наведёт порядок на «Бабьих песках»

Купальный сезон стартовал не так давно, но городские пляжи уже требуют к себе внимания экологических активистов. Правительство региона совместно

с региональным оператором по обращению с ТКО в Курганской области ООО «Чистый город» при поддержке Курганского дома молодёжи инициировало субботник

по очистке прибрежной территории на пляже «Бабьи пески». Информационным партнёром акции выступает Издательский Дом «Новый мир».

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и безвозмездно вывезет все собранные во время субботника отходы на сортировку, — комментирует заместитель руководителя регоператора Наталья Фомина. — Многие курганцы проводят вечера на пляже в жаркие дни. Хочется напомнить, что чистоту на берегу Тобола необходимо поддерживать каждому отдыхающему.

Акция пройдёт 22 июля. Всех желающих помочь приглашают на пляж к 10 часам. Перчатки и мешки для мусора вам выдадут.

Напомним, что курганский пляж «Бабьи пески» вошёл в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2020 году. Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий - одна из составляющих проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Регионы-участники ежегодно отправляют в Минстрой России не менее двух реализованных проектов общественных пространств. Ограничений по количеству заявок нет. Проекты проходят строгую экспертизу.