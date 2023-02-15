Курганская молодёжь организует педагогическую площадку на «Форуме новых вызовов»

Курганская область станет организатором образовательной площадки «Педагоги и наставники» на форуме «Утро-2023».

Нашей делегации есть чем поделиться с участниками форума. Последние четыре года по инициативе губернатора Вадима Шумкова полностью модернизирована система профтехобразования области, отметили в пресс-службе главы региона. Учебные учреждения тесно связаны с производством и готовят кадры под запросы предприятий.

Работать наши ребята будут в Челябинской области с 24 по 29 июня. На форум приедут более 500 молодых людей со всего Урала. Форум даст ответы на интересующие многих молодых людей вопросы, главный из которых касается новых вызовов, с которыми сталкивается страна, округ, регион. Заявки начнут принимать 1 апреля.

Организацию форума обсуждали на президиуме Совета по молодёжной политике УРФО под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в УрФО Бориса Кириллова. В режиме ВКС в нем приняла участие врио заместителя губернатора по социальной политике Наталья Кирилова.

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