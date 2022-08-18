Курганская молодёжь оставила на триколоре надпись "Zа Родину, zа Россию"

Зауральцы присоединились к акции, посвящённой Дню флага России, и оставили свои пожелания на частичке триколора. Мероприятие прошло у мемориала воинам-интернационалистам в Кургане.

Взрослые и дети на синем полотнище, символизирующем частичку государственного флага России, написали: «Zа Родину, zа Россию, zа Мир!». Пожелания курганских патриотов отправятся в Москву, где 22 августа такие же фрагменты триколора из всех регионов страны будут сшиты воедино и развёрнуты на Поклонной горе.

К акции, посвященной Дню флага России, в этом году присоединятся также Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожье и Херсонская область, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. Таким образом, флаг будет состоять из 90 частей размером 3 на 1,5 метра каждая.

Добавим, что акции и мероприятия, посвященные празднованию флага России, пройдут 22 августа во всех муниципалитетах региона. В Кургане в этот день жителей ждет концерт и флешмоб «Zа флаг», а также множество интерактивных программ в городском саду в 13:00. А в 18:30 на набережной реки Тобол около Филармонии состоится еще одна праздничная акция: гости станут свидетелями разворачивания масштабной копии флага Российской федерации, а также смогут нанести аквагрим с триколором.