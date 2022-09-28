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Курганская молодёжь преодолеет «Рубеж»

Преодолеют полосу препятствий, проявят себя в спортивном ориентировании.

28 сентября, 2022 - 18:30

В Кургане сегодня, 28 сентября, стартовал первый этап городских военно-патриотических соревнований «Рубеж».

Участникам предстоит преодолеть туристскую полосу препятствий, продемонстрировать знания в конкурсе «Топография», проявить себя в спортивном ориентировании и аварийно-спасательных работах. В рамках проекта будут организованы лазартаг - игры.

Сегодня прошли соревнования для участников средней группы. 29 сентября свои знания и способности покажут ребята из младшей группы, 30 сентября – из старшей. Лучшие команды в каждой группе получат заслуженные награды, сообщили в пресс-службе администрации города.

Организаторами городских соревнований являются Курганская областная молодёжная организация «XXI ВЕК» и Курганский Дом молодёжи.

Отметим, что проект «Военно-патриотическая игра «Рубеж» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

Фото Курганского Дома молодёжи.

 

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28 сентября, 2022 - 18:30

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