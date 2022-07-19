Курганская молодёжь примет участие в акции по сбору мусора

Официально в Кургане купальный сезон был открыт недавно, но городские пляжи уже нуждаются в помощи экологических активистов. При поддержке Курганского дома молодёжи совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в Курганской области ООО «Чистый город» правительство региона инициировало акцию по сбору мусора. Информационным партнёром мероприятия выступает Издательский Дом «Новый Мир».

Субботник будет проведён 22 июля. Все желающие помочь приглашаются на пляж «Бабьи пески» к 10 часам. Необходимый инвентарь – перчатки и мешки для мусора – будут выданы.

«Чистый город» по традиции предоставит волонтёрам головные уборы и безвозмездно вывезет все собранные во время субботника отходы на сортировку, - прокомментировала заместитель руководителя регоператора Наталья Фомина.

Также она отметила, что курганцы часто проводят дни и вечера на пляже. Поэтому хотелось бы напомнить о важности соблюдения чистоты на берегу Тобола.

Место для купания «Бабьи пески» в этом году вошло в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2020 году. Этот реестр является одной из составляющих проекта Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Для участия проекты проходят строгую экспертизу.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.