Курганская молодёжь примет участие в фестивале ГТО

В городе Кургане 17 февраля состоится региональный этап Областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Упражнения участники будут выполнять в спорткомплексе Горбенко и и Центре зимних видов спорта.

Свои силы покажут победители и призеры муниципального этапа в возрасте от 13 до 24 лет. Как сообщает пресс-служба спортуправления, им предстоит пройти состязания по следующим видам программы: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание на высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (3 мин., девочки), прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на лыжах 3 км (девочки) и 5 км (мальчики).

Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков и девочек каждой возрастной группы получат медали и грамоты. Команды, занявшие 1-3 места, получат ценные призы, грамоты.

Фото с сайта freepik.com

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