Курганская молодёжь разгадает «Тайну города К.» и примет участие в танцевальном баттле

Городской праздник «День молодёжи» состоится в курганском ЦПКиО 2 июля. Программа с конкурсами, творческими номерами и разнообразными интерактивными площадками начнётся в 14:00 часов, завершится в 22:00 часа.

14-летние жители областного центра получат свой самый главный и первый документ гражданина РФ. Все желающие смогут окунуться в загадочную атмосферу, почувствовать себя настоящими сыщиками и весело провести время с друзьями, поучаствовав в квесте «Тайна города К.». Юные курганцы получат знаки ГТО. Здесь же наградят самых лучших представителей молодёжи города премией «Молодёжный алмаз», отметят волонтёров акции «Комфортная городская среда» и наградят трудовые отряды по итогам акции «Я люблю Курган!».

Молодёжь ждёт незабываемая вечеринка «В стиле времени», во время которой пройдут конкурс дефиле в костюмах (Диско, Стиляги, Стиль 90-х), танцевальный баттл, весёлые игры и музыкальные номера, сообщили в пресс-службе администрации города.

В вечерней программе организаторы подготовили награждение победителей квеста, а также выступление танцевальных коллективов и кавер-группа «Эскимо». Приятным окончанием праздничного вечера станет дискотека от ди-джея.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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