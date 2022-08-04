Курганская область активно внедряет инструменты соцконтракта для помощи малоимущим

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что механизмы социального контракта наиболее эффективно помогают семьям в долгосрочном росте доходов.

«По поручению президента с 1 июля максимальные размеры выплат на реализацию участниками социального контракта таких востребованных направлений этих контрактов, как занятие индивидуальным предпринимательством или создание личного подсобного хозяйства, увеличены на 100 тыс. рублей, то есть они составляют 350 и 200 тыс. рублей соответственно. Это существенная помощь для граждан, стремящихся выйти на самообеспечение», - уточнил Владимир Якушев.

Цель социального контракта – повысить уровень жизни граждан, имеющих низкий доход, замотивировав на активные действия. Предметом социального контракта могут быть разные направления: помощь в поиске работы, развитие личного подсобного хозяйства или открытие собственного дела. Помимо этого могут быть и другие направления, имеющие своей целью преодоление сложной жизненной ситуации. Помощь оказывается в срок от трёх месяцев до года и зависит от содержания программы. Весь период специалист органа соцзащиты контролирует выполнение соглашения.

Один из примеров оказания помощи в рамках социального контракта наша редакция рассказала в одном из предыдущих материалов. Напомним, предприниматель Олег Гильманов получил от соцзащиты 250 тысяч рублей на открытие Центра протезирования и реабилитации.

По Информации пресс-службы Полномочного представителя Президента в УрФО.

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