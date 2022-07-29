Курганская область лидирует по использованию мер поддержки в ИТ-сфере

О мерах федеральной и региональной поддержки в ИТ-сфере рассказала директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова в ходе прямого эфира, трансляция которго проходила нга официальной странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«И областное правительство, и наш департамент активно работает с ИТ-сообществом. О его развитии говорят цифры статистики, ежегодно происходит прирост в количестве зарегистрированных предприятий, организаций и предпринимателей в ИТ-сфере. Самый важный показатель — это аккредитация ИТ-компаний в Минцифры. У нас регистрация началась со 2 марта, сейчас зарегистрировано 50 ИТ-предприятий, которые уже могут получать государственные меры поддержки. Востребованной становится такая мера, как ИТ-ипотека. На 21 июля оператор программы льготного ипотечного кредитования Дом.рф по Курганской области подтвердил 13 поданных заявок, 10 из которых уже одобрены, ипотечные кредиты выданы 7 заявителям», - рассказала руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что Курганская область находится на первом месте среди регионов УрФО по охвату малых и средних предприятий по использованию такой меры поддержки, как приобретение на льготных условиях с 50%-й скидкой облачного программного обеспечения российских разработчиков для цифровизации своего бизнеса.

«За 6 месяцев этого года 774 такие компании приобрели более 400 лицензий. Это 3,9% от общей численности МСП региона. В России по использованию этой меры поддержки мы входим в первую 20-ку. Также действуют и региональные меры поддержки. Еще в 2019 году наш регион по инициативе губернатора ввел налоговую льготу для начинающих ИТ-предприятий. Каждый год ее использует около 100 новых организаций», - отметила Гульжан Фахрутдинова.

В этом году также увеличено количество губернаторских грантов. Если раньше был лишь грант «Лучшая ИТ-компания по итогам года», то сейчас есть гранты для физических лиц - «Лучший ИТ-разработчик года», «Лучший ИТ-наставник». На получение этих грантов поступило большое количество заявок.

Василий Малухин

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