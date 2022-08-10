Курганская область на форуме «Утро» развивает ЗОЖ-сообщества

Продолжается форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО 2022» в Югре. В этом году форум нацелен на развитие комьюнити. Каждый регион подготовил свою площадку: Курганская область развивает ЗОЖ-сообщества.

В рамках направления более 60 молодых людей из регионов России, ДНР и ЛНР на протяжении 5 дней работали над развитием своих спортивных сообществ. Цель площади — сформировать активное комьюнити для устойчивого развития молодёжных сообществ Урала, вовлечённых в ЗОЖ. Организаторы площадки привлекли ведущих экспертов в сферах здоровьесбережения, развития спортивных сообществ, лидеров event-индустрии. Программа дала возможность участникам поэтапно пройти все стадии развития успешного сообщества: от его зарождения и продвижения до развития объединения в качестве НКО.

Специально для ЗОЖников в Ханты-Мансийск прилетели эксперты со всей России. Про развитие сообщества на примере АССК России рассказала исполнительный директор ассоциации Евгения Бычкова. Тренер и нутрициолог Владислав Чистяков из Магнитогорска погрузил участников площадки в тему здорового питания: рассказал, как рассчитать калорийность и необходимое суточное потребление белков, углеводов и жиров. Второй день второй смены форума открыла Алёна Лепёшкина, стендап-спикер и педагог дала участникам практические методики борьбы со страхом публичных выступлений. Вторая половина дня была посвящена организации мероприятий массового спорта и развитию уличных культур — лекцию читал организатор социально-значимых спортивных событий Александр Рвачев. Евгений Клещ, руководитель сообщества проекта «Мастерская новых медиа», рассказал участникам про инструменты влияния на людей и развитие онлайн-сообществ. Завершил образовательный блок Владислав Иванов, общественный деятель и предприниматель, который поведал про креативные события в спорте.

Руководитель площадки «Урал. ЗОЖ-сообщества» Алексей Суворов отмечает, что проведённая работа принесёт большой практический результат в сфере развития спортивных сообществ и организации событий, популяризирующих здоровый образ жизни.

Итоговым продуктом площадки станет проведение 6 спортивных мероприятий на территории форума в Ханты-Мансийском Археопарке. Ребята самостоятельно создадут события для форумчан, используя новые форматы мероприятий, с которыми познакомились в ходе образовательной программы.

Работа продолжится и после проведения форума. Организаторы площадки отберут ТОП лучших идей и предложат участникам направления провести спортивные мероприятия в своих регионах, используя новые инструменты, полученные на форуме. Подобные события пройдут в регионах одновременно в формате Дня единых действий.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru.

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