Курганская область на первом месте среди регионов УрФО по закупке отечественного ПО

За 6 месяцев 2022 года в рамках программы цифровизации МСП 774 малых и средних компаний Курганской области приобрели более 1 400 лицензий отечественного облачного ПО со скидкой 50%

Программа Минцифры России по цифровизации МСП позволяет представителям малого и среднего бизнеса Курганской области приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета, сообщает департамент информационных технологий и цифрового развития.

В настоящий момент доступно более 110 программных продуктов от 35 российских производителей ПО. Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование – нахождение в реестре МСП.

В первом полугодии 2022 г. 774 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Курганской области приобрели 1 404 лицензии со скидкой 50% на общую сумму 3 млн. 170 тысяч рублей, что составляет 3,9 % от общей численности МСП региона. Курганская область занимает 1 место в Уральском регионе.

К примеру, в регионах УФО охват субъектов МСП новой мерой поддержки за 6 месяцев 2022 г. составил: ЯНАО – 3 % (было 2,80 %), Тюменская область – 2,8 % (2,65 %), ХМАО – 2,5 % (2,26 %), Свердловская область – 1,9 % (1,8 %), Челябинская область – 1,8 % (1,77 %). Полученные данные свидетельствует о большей востребованности льготной программы в бизнес-сообществе Курганской области среди регионов Уральского округа.

Данная мера поддержки позволяет повысить эффективность малых и средних компаний в результате цифровизации и внедрения отечественных облачных решений.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.