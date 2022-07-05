Курганская область намерена войти в ТОП-10 национального рейтинга

Глава Курганской области Вадим Шумков поставил перед органами власти и бизнесом амбициозную цель — в следующем году войти в десятку лучших регионов России по состоянию инвестиционного климата. Об этом, выступая сегодня в прямом эфире, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

По его мнению, поставленная задача вполне достижима. Владимир Архипов напомнил о том, что за прошлый год Курганская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялась сразу на 36 позиций и ворвалась в ТОП-15, на что недавно обратил внимание даже Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Необходимо понимать, что работа, которая велась в Курганской области по созданию условий для развития бизнеса в течение последних трех лет начала приносить свои плоды. И этим годом она не окончится, поступательное движение продолжится и дальше, - указал заместитель губернатора.

Он напомнил, что в регионе открыты пять индустриальных парков. 97% их производственных площадей уже занято. На территориях парков действуют 38 резидентов, которые создали суммарно более 1000 новых рабочих мест с — и это особенно важно — достойным уровнем оплаты труда. Одним словом, практика открытия индустриальных парков доказала свою успешность, поэтому в скором времени их количество в Курганской области увеличится еще на два.

- В нашем регионе действуют многочисленные механизмы поддержки бизнеса. Это предоставление гарантийных обязательств при взятии предпринимателями кредитов в банках. Это возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Это возмещение части первоначального взноса при приобретении бизнесом нового транспорта и оборудования по договорам лизинга. Это возмещение части затрат промышленных предприятий на строительство быстровозводимых производственных модульных помещений арочного типа. Это льготные условия на получение земельных участков, финансовые меры поддержки и многое другое, - перечислил заместитель губернатора.

Николай Волков.

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