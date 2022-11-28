Курганская область опережает другие регионы по индексу промышленного производства

Подсчитан индекс промышленного производства. В Курганской области за 10 месяцев по сравнению с этим же периодом прошлого года он составил 103,3%. В УрФО – только лишь 100,2%, а в целом по России он еще меньше - 100,1%. Индекс промышленного производства является одним из ключевых показателей развития экономики.
В сфере обрабатывающих производств наибольший рост по индексу зафиксирован в производстве электрического оборудования – целых 250,1%. Также отличились и другие производства: резиновых и пластмассовых изделий – 198,6%; прочих транспортных средств и оборудования – 126,8%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки -118,3%.
В Курганской области имеется сеть индустриальных парков – уже работают 5 из 9 запланированных. Для успешного развития производства в Курганской области действует более 50 мер поддержки. Резиденты индустриальных парков могут пользоваться как региональными, так и федеральными мерами поддержки.
Напомним, инициатива по строительству индустриальных парков для создания новых предприятий принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.
Фото Николая Пушилина.
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