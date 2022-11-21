Курганская область отправила очередной груз 232-ой гвардейской реактивной артиллериской батарее

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 21 ноября, сообщил в своём телеграм-канале об отправке гуманитарного груза.

«Отправляем очередной груз с поддержкой наших ребят из 232-ой гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознамённой, ордена Суворова бригады, которые сейчас находятся в зоне СВО», - написал Вадим Шумков после встречи с представителем воинского подразделения.

По словам главы региона, сегодня также кроме груза передан очередной квадрокоптер для решения боевых задач.

«С исполняющим обязанности командира бригады обсудили, какая ещё помощь и поддержка нужна военнослужащим и их семьям. Решили, что все семьи военнослужащих возьмём в опеку наряду с семьями мобилизованных. Необходимые поручения даны», - добавил губернатор.

В свою очередь представитель 232-ой гвардейской реактивной артиллерийской бригады поблагодарил правительство Курганской области в лице губернатора, его команду и жителей региона за оказанную поддержку военнослужащим и их семьям.