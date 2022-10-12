Курганская область отправила в Еланский учебный центр своих инструкторов

По поручению губернатора Вадима Шумкова углубленные занятия проводятся не только для тех мобилизованных, которые получили повестки и ожидают отправки, но и для наших земляков, которые уже проходят боевое слаживание в воинских частях. Об этом рассказал директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков.

- По инициативе губернатора Курганской области и по согласованию с командованием Еланского учебного центра мы отправили туда инструкторов, которые занимаются с нашими ребятами боевой подготовкой. Также отправили туда медиков, которые проводят с ребятами практические занятия по тактической медицине. Помимо этого по решению губернатора сейчас прорабатываем с организациями, у которых есть свои полигоны, вопрос о подготовке на этих площадках наших ребят. Планируем, что они будут там проходить огневую подготовку, инженерную подготовку, обретать навыки оказания первой медицинской помощи и пользования квадрокоптерами. В дополнение к этому по решению Вадима Михайловича мы добавляем в курс подготовки ориентирование на местности, поскольку уметь пользоваться компасом и правильно читать карту для военнослужащих крайне важно, - отметил Станислав Николаевич.

Также он рассказал о продолжающемся сборе и отправке грузов гуманитарной помощи для мобилизованных. Это не только отопительные приборы, но и одежда, снаряжение.

- Задействовано не только Правительство Курганской области, но и организации, предприятия. Отправляем все, что нужно, начиная с вещевого обмундирования, шапки, балаклавы, маскировочные халаты, носки, перчатки. Приобретается правительством области специальное военное оборудование, которое может быть там нашим ребятам полезно. Уделяем большое внимание быту наших ребят. Покупаем палатки, печки, газовые плитки с газовыми баллонами. По просьбе Еланской части, общались с командиром части, приобретаем военные термоса, - рассказал Станислав Носков.

Он подчеркнул, что в части мобилизованные из Курганской области поставлены на довольствие, но тем не менее регион продолжает снабжать ребят дополнительными продуктами питания, которые, в том числе, в дальнейшем могут пригодиться им в дороге:

- Мы были в Еланской части, и наших ребят там кормят неплохо. Все размещены. Вместе с тем, сейчас отправлен очередной груз сухих пайков, мы на каждого бойца формируем. Понимаем, что они пойдут эшелоном, соответственно, в сухие пайки помимо консервов закладываем еще и пищу быстрого приготовления, чтобы можно было горячую пищу поесть. Понятно, что они там будут снабжаться, но вместе с тем, бывает, когда на перегонах поезд стоит или идет без остановок, и, соответственно, возможности у военнослужащих не будет принять горячую пищу. Для этого мы это делаем. Закладываем в сухие пайки и воду бутилированную. Понятно, что они будут снабжены водой, но вместе с тем, чтобы у каждого была и дополнительно вода, чтобы ребята могли перекусить и попить чай. Для этого кладем печенье, шоколад, сгущенку – высококалорийную пищу, - поделился подробностями о снабжении мобилизованных директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Также Станислав Носков напомнил, что по поручению главы региона социальные службы, органы власти и местного самоуправления заботятся о семьях мобилизованных. Каждый из призванных на защиту Родины земляков на пункте сбора заполнил специальную анкету. Кроме того, была дополнительно уточнена информация непосредственно у членов семей.

- Ребята, уходя по мобилизации, оставили опросные листы. Опрос проводило Главное управление социальной защиты. Все проблемы, которые ребята там написали, мы знаем, понимаем. Сейчас ведем работу по выдаче дров, отраслевые департаменты занимаются ремонтами, кому это необходимо, и решением других проблемам. Помогаем семьям продуктовыми наборами. Совместно с правительством области, эту работу активно ведут муниципальные образования, у которых есть поименные списки людей, которые ушли, и по каждой семье уже точечно отрабатываем, - приводит слова Станислава Носкова пресс-служба губернатора Курганской области.

Фото Николая Пушилина.