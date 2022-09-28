Курганская область отправляет на обучение в места дислокации первые отряды мобилизованных

Курганская область начала отправку мобилизованных. На сборных пунктах и в военкоматах в районах и округах области все чётко, ясно, как и должно быть в этой ситуации.

26 сентября губернатор Вадим Шумков побывал на сборном пункте пребывания мобилизованных в Кургане. Он проконтролировал созданные условия для призванных на защиту Родины жителей Курганской области, включая организацию горячего питания и проведение краткого дополнительного обучения.

Мобилизованных обеспечивают всем необходимым, включая спальные мешки, походные коврики, сухпайки и аптечки. Это делается по прямому указанию главы региона, чтобы все убывающие были максимально собраны. Обращаясь к мобилизованным землякам, Вадим Шумков отметил, что их семьям будет оказана всесторонняя помощь и поддержка:

– У кого вопросы по семье – заполните анкеты, о семьях будем заботиться, указывайте основные вопросы. Все, что касается социальной поддержки – будем брать на себя. Чем необходимо - поможем. У вас сейчас задача только одна – выполнить свой долг и вернуться живыми, – подчеркнул Вадим Шумков.

По поручению губернатора для мобилизованных в Курганской области проводят краткое дополнительное обучение в центрах сбора. Губернатор региона обратился к военкомам:

– Вы видите, что регион берет на себя все основные расходы и вопросы по организации мобилизационного процесса – от транспорта до организации питания и частично вещевого обеспечения. Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевогослаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, для того, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты, – потребовал Шумков. – Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми.

Глава региона также попросил тех, кто непосредственно осуществляет призыв, при организации и проведении мобилизационного процесса избегать формализма и черствости. «Не отговариваться тем, «что это такая система». Любую систему формируют конкретные люди, и она всегда представляет из себя то и выглядит именно так, как выглядят и что представляют из себя эти люди. Потому, если для кого-то из вас важны контрольные цифры призыва, то для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, у которых здесь остаются пожилые родители, жены и дети. А значит, это наша общая задача – провести призыв максимально корректно и слаженно», – сказал губернатор.

В главном управлении социальной защиты населения Курганской области работает горячая линия по вопросам оказания психологической помощи и социальным вопросам. Обратиться можно по телефонам: 8(3522) 23-11-90 (круглосуточно), 8(908)0067240 (круглосуточно), 8(3522)44-74-33 (в будние дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

За внеочередной медпомощью родные мобилизованных граждан могут обратиться в департамент здравоохранения Курганской области по телефону: 8(3522)49-85-78 (в будние дни, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00). Задать вопросы по мобилизации можно круглосуточно по номеру 122.

Фото предоставлено редакцией газеты «Куртамышская нива».

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