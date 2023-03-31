Курганская область передала в воинскую часть три медицинских УАЗа

Три списанных, но еще способных принести ощутимую пользу медицинских УАЗа передали сегодня, 31 марта, из Курганской области в подшефную военную часть, чтобы отправиться на передовую СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Итого передали уже семь. Будем готовить к передаче еще. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», - написал Вадим Шумков.

Автомобили будут применяться в первую очередь для эвакуации раненых, чтобы своевременно и вовремя доставлять их до ближайшего госпиталя, уточнили в пресс-службе главы региона. Бойцы отмечают, что УАЗ гораздо удобнее для таких целей, чем грузовой автомобиль, он более манёвренный и по лесу передвигается быстрее.

«Огромное спасибо правительству Курганской области за то, что дарит нам вот такие машины. Я думаю, они нам помогут очень-очень хорошо», - поблагодарил боец от имени всех военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Очень символично, что буквенный код на номере одного из переданных автомобилей - «СВО»

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