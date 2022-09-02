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Курганская область поддержала всероссийскую донорскую акцию

Первые мероприятия начнутся 3 сентября.

2 сентября, 2022 - 11:30

С 3 сентября по 29 октября на территории Курганской области пройдет всероссийская акция «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора»

Всероссийская акция «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора» проводится в рамках  программы Года культурного наследия народов России.

Среди организаторов акции: Национальный фонд развития здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство, Координационный совет по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, Курганская областная станция переливания крови и  Курганское областное музейное объединение.

Инициаторы хотят популяризировать и продвигать традиционные российских культурно-нравственные ценности через развитие донорского движения России.

С этой целью они усилят информационную политику по различным аспектам донорства, проведут донорские мероприятия для пополнения запасов крови. К акции будут привлекаться работники культуры, а доноров хотят вовлечь  культуры в культурную жизнь регионов.  

С 3 сентября организаторы начнут проводить свои мероприятия с награждения доноров удостоверениями и знаками «Почетный донор России», которое состоится в Курганском областном художественном музее, после чего награжденных поведут на экскурсию.

С 3 сентября по 29 октября пройдут корпоративные акции по сдаче крови, экскурсии по станции переливания крови в Кургане и Шадринске, лекции по донорской тематике.

 

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2 сентября, 2022 - 11:30

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