Курганская область показала отличный результат по ключевым направлениям развития

Санкции, провокации, врыв «Северного потока», попытки заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность. Именно в этих условиях развивалась экономика в нашей стране в прошлом году и продолжает это делать сейчас, обеспечивая стабильное выполнение поставленных Президентом России задач и в других сферах.

Как подчеркнул вчера в своём ежегодном отчёте Правительства в Государственной Думе премьер-министр Михаил Мишустин, результат достигнут благодаря эффективной сплоченной работе и всех ветвей власти, и граждан России. Наша страна в очередной раз доказала, что умеет отвечать на вызовы.

Курганская область достойно справилась с непростой ситуацией, показав по ряду сфер отличный результат. Напомним только несколько ключевых цифр.

Курганская область заняла 1-е место в стране по индексу сельхозпроизводства, который по итогам 2022 года составил почти 140%.

26-е место в стране по индексу промышленного производства. В нашем регионе он составил 102,5% (по РФ и УрФО - 99,4%).

Инвестиции в основной капитал (за 9 месяцев) 105,2% - 33-е место.

Курганская область вошла в число лучших регионов России по выполнению программ строительства жилья, ремонта дорог, благоустройства, переселения граждан из аварийного жилья, модернизации объектов ЖКХ и ряду других направлений.

По вводу жилья регион перевыполнил план 2022 года на 18,3%, на 24% больше построено - к уровню 2021 года. 18-е место в стране.

В 1,6 раза с 2019 года выросло поголовье мясного крупного рогатого скота, в 2 раза – овец в сельхозорганизациях и КФХ.

Рост производства растительного масла и овощей закрытого грунта к уровню 2018 года – почти 300%.

В 2022 году был достигнут исторический минимум безработицы - 0,9%. Сейчас, по информации профильных ведомств, в регионе более 10 000 вакансий, а средняя зарплата на ключевых крупных предприятиях Кургана составляет 45-90 тысяч рублей.

И этот список можно продолжать. В этом году работа продолжается. Идёт ремонт десятков объектов соцсферы и коммунальной инфраструктуры, в планах ремонт и строительство 330 км дорог (за 4 года построено и отремонтировано 1600 км), строятся школы в Кургане и Шадринске, новый хирургический корпус онкодиспансера и поликлиника областной клинической больницы, бассейн КГУ, в Шумихе - культурный центр, запланировано строительство двух ФОКов в Кургане, современного спортивного центра в Далматове, продолжается ремонт мостов, благоустройство территорий, идут работы по индустриальным паркам, фермам и животноводческим комплексам, запускаются новые производственные линии.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.