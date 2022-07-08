Курганская область получит более восьми миллионов рублей на добровольческие проекты

В Курганской области откроют десять муниципальных Центров развития добровольчества, а также проведут образовательные мероприятия и социологические исследования в области добровольчества. Зауралье вошло в число лучших на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» — 2022 и получит на реализацию практики более восьми миллионов рублей, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

Накануне, 5 июля, Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2022 года, который проводится в рамках нацпроекта «Образование» с 2018 года. Основная цель конкурса – создание условий для развития добровольческих инициатив, которые повышают качество жизни граждан и направлены на вовлечение в добровольческую деятельность. В 2022 году возможность защитить свои проекты на очном этапе получили 72 субъекта Российской Федерации. По итогам конкурса Курганская область заняла 21 место, подтвердив в четвёртый раз звание региона добрых дел и получив дополнительное финансирование на развитие добровольчества в размере 8,3 млн рублей. Проекты оценивали 26 федеральных экспертов.

Отметим, что это уже четвёртая победа нашего региона.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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