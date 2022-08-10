Курганская область получит на ремонт мостов 4 млрд рублей

В Курганской области реализуется федеральная программа ремонта мостов. Она является частью Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок действия программы – 2022-2024 годы. За этот период на приведение мостов в порядок наш регион должен получить порядка 4 млрд рублей. Об этом «Новому миру» сообщила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- В течение трех лет мы должны отремонтировать 38 путепроводов и мостовых сооружений. Их общая протяженность составляет примерно 2 километра. В первый год реализации программы мы будем заниматься теми мостами, техническое состояние которых требует незамедлительного вмешательства. На региональных трассах это мост через реку Кизак на дороге Лебяжье – Мокроусово – Щигры. В городе Шадринск это три объекта – мост и путепровод на улице Щёткина, а также мост через реку Исеть. А в городе Кургане это Некрасовский и Кировский мосты, Чеховский путепровод и мост на улице Бурова-Петрова, - уточнила Ирина Николаевна.

В следующем году в Курганской области предстоит отремонтировать Лебяжьевский путепровод, а также Бурова-Петровский путепровод в областном центре. По остальным объектам пока готовится проектно-сметная документация, сообщила собеседница «Нового мира».

Николай Волков.

Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.