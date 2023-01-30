Курганская область построила больше всех индивидуального жилья на Урале

Курганская область построила больше всех индивидуального жилья в Уральском федеральном округе. В минувшем году в регионе ввели в строй 333 751 кв м жилья, в том числе индивидуального – 205 314 квадратных метров, что почти на 19% больше, чем в 2021 году, о чем и сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на конференции «Развитие жилищного строительства в УрФО».

Показатель ввода ИЖС составил 64% от всего ввода жилья в регионе. Это самая высокая доля среди регионов УрФО, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

По словам директора профильного департамента Ирины Саблуковой, мечты земляков о собственном доме исполняются, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, которые инициировал губернатор Вадим Шумков.

Субсидия проекта «Русская мечта» до 700 тысяч рублей на строительство и покупку дома предоставляется семьям с детьми, работникам образования и здравоохранения, сотрудникам правоохранительных органов, гражданам, работающим в агропромышленном комплексе,казакам, сельским жителям и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

«Мерой поддержки могут воспользоваться и те, кто планирует переехать в Курганскую область из других областей или из-за рубежа», – сообщила Ирина Саблукова.

Мечты земляков о собственном доме сбываются.Фото Николая Волкова.

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