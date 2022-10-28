Курганская область повышает инвестиционную привлекательность

Крупные проекты, привлекающие инвестиции в Курганскую область, работают в самых разных сферах – обрабатывающей промышленности, фармацевтическом, добывающем производстве, торговле и других отраслях.

«Одни из самых крупных, которые сейчас реализуются – это то, что связано с индустриальными парками. Это очень капиталоёмкий проект на этапе строительства. Существенную роль в этом отношении играет государственная поддержка, - пояснил в прямом эфире правительственного паблика «Вконтакте» директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалёв. - Так лимиты из федерального бюджета на поддержку строительства двух новых парков – «Стальмонтаж» и в городе Катайске составляют миллиард рублей. По пятьсот миллионов на каждый».

Кроме того, средства в производство инвестируют и сами компании – резиденты. Крупными инвесторами, вкладывающими средства в развитие Курганской области, выступают и государственные корпорации.

«Росатом» создаёт у нас уникальный экотехнопарк в рамках национального проекта «Экология». Инвестиции превышают 11 миллиардов рублей. Плюс наши крупные промышленные предприятия осуществляют весомые капиталовложения в модернизацию своих производств. В том числе для повышения обороноспособности страны, что на текущий момент является одним из приоритетов для экономики», - полагает Владимир Ковалёв.

Константин Сапунов. Фото Игоря Прокопьева.

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