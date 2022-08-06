Курганская область примет участие во Всероссийском форуме

До 5 сентября 2022 жители Курганской области могут подать заявку на участие во Всероссийском форуме «Социальные практики добрососедства», который пройдёт в Москве 12-14 октября.

Программа форума включает деловую, образовательно-просветительскую и культурную части. на форуме всего будет 9 дискуссионных площадок. Планируется несколько направлений: площадки, посвященные вопросам взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, коммуникации соседей, практикам работы старшего по подъезду, вовлечения граждан в общедворовые мероприятия и многие другие. Уже заявлено более 20 спикеров, которые поделятся собственным опытом.

Добрососедские отношения в контексте территориального общественного самоуправления позволят управлять территорией продуктивно. Очень важно взаимодействовать друг с другом, особенно в месте проживания.

Целью форума является развитие социальных практик добрососедских отношений на локальной территории муниципальных образований. Всероссийское мероприятие направлено на создание взаимодействия органов местного самоуправления с жильцами.

Участники форума получат подтверждающий сертификат и комплект обучающих материалов, а также брошюру с лучшими практиками добрососедства.

Идея создания и организация принадлежит Институту развития местных сообществ, общероссийскому проекту «Добрые соседи» и информационно-ресурсному центру «Наше достояние».

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.