Курганская область приняла участие в "Социальном десанте"

Всероссийская научная конференция по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» проходила с 15 по 17 августа в Нижнем Новгороде в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в области профилактики оборота и потребления наркотических веществ, асоциального поведения в молодёжной среде, профилактики суицида и распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Студентка ШГПУ Марина Лаптева представила свой университет на конференции.

В течение трёх дней прошли образовательные лекции, разработка проекта, командообразующие семинары. Помимо этого перед желающими выступали представители Министерства здравоохранения, просвещения и внутренних дел РФ, а также Росмолодёжь. Участники смогут применить полученные знания в улучшении работы с детьми и молодёжью по профилактике негативных явлений. Студентка ШГПУ Марина Лаптева поделилась впечатлениями от конференции и выступлений спикеров: «Поняла, что надо снять розовые очки, когда работаешь с трудными подростками, применять практики, на улучшение социализации таких детей, работать вместе со всеми ведомствами (педагоги, психологи, родители), как будущему педагогу, такие знания пригодятся мне в работе. Трудный ребёнок, он, как кактус, вроде бы с иголочками, но если правильно работать, может расцвести».

В рамках конференции прошёл конкурс «Росмолодёжь. Гранты», где Марина представила проект «Экстремальный кросс для смешанных команд «Преодолеем вместе». Девушка рассказала, что впервые защищала проект на грант: «Тряслись ноги, но я справилась. К сожалению, грант мы не выиграли, но учли ошибки и не останавливаемся - идем дальше - это опыт».

Такие мероприятия не только помогают желающим раскрыться в своём направлении, но и позволяют увидеть новые города, познакомиться поближе с их историей, архитектурой. Этому обрадовалась и Марина: «Манящий, необъятный, привлекающий своей архитектурой, город, которому 800 лет - Нижний Новгород. Организация была на высшем уровне: шведский стол, фуршет, трансфер на образовательную площадку «Точка кипения». Было создано все для комфортного обучения. Поездка запомнилась дружелюбной атмосферой города, масштабными улочками со своей историей, канатной дорогой вдоль Волги. Город закатов и неповторимых рассветов».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Шадринского государственного педагогического университета.