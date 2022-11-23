Курганская область совершила большой рывок в Национальном рейтинге инвестклимата

Члены «Совета муниципальных образований Курганской области» обсудили значимые для развития территорий и повышения качества жизни задачи, поставленные губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и жителями региона.

Так, участники отдельно остановились на организации благоустроенных мест отдыха, оказании адресной помощи семьям мобилизованных граждан, вовлеченности населения в реализацию вопросов местного значения, мерах поддержки бизнеса, направленных на развитие производства в Курганской области.

«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса позволило повысить инвестиционную привлекательность региона, и как результат, средний темп роста инвестиций в основной капитал за последние три года в Курганской области составил 112,4 %, что выше среднероссийского значения 103,1 %. Курганская область совершила большой рывок в Национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 15 место. Наш регион был отмечен, как регион с наибольшим прогрессом, Курганская область по ряду показателей находится в лидерах. Например, Курганская область вошла в ТОП-10 регионов с самым низким административным давлением на бизнес в стране», — отметил заместитель губернатора Владимир Архипов.

Во второй половине дня в правительстве области по инициативе заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи прошел очередной обучающий семинар для глав муниципальных образований. В пресс-службе главы региона пояснили, что его основными темами стали новые подходы к поддержке бизнеса и жителей области, работа с обращениями граждан, благоустройство территорий и другие актуальные вопросы.