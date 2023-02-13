Курганская область стала самым доступным на Урале регионом для отдыха в межсезонье

Самым доступным в Уральском федеральном округе отдых в начале весны будет в Курганской области (он обойдётся в 6710 рублей), Челябинской области (заплатить нужно будет 7340 рублей) и в Тюменской области (8080 рублей), в Свердловской области (8890 рублей). В стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры за двоих в сутки, сообщает портал Санатории-России.рф.

Дороже всего в нашей стране в межсезонье обойдётся отдых в санаториях Москвы, Краснодарского края и Ставрополья (около 10 тысяч рублей в сутки). Для сравнения, отдых весной в здравницах Крыма выйдет в 7 тысяч рублей.

Как отметил член Правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев, отечественные здравницы приступили к реновации номеров и повышению их комфортности, а следующим этапом развития отрасли должно стать строительство новых санаториев и не только в курортных регионах страны.

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