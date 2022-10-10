Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – развитие культуры.

Курганская область становится одним из культурных центров Урала. На Троицкой площади областного центра регулярно проводятся различные концерты. Их участниками становятся эстрадные «звезды» недавнего прошлого и настоящего, симфонические оркестры, прославленные на весь мир хоры, а также творческие коллективы из муниципальных образований Зауралья. И надо сказать, что последние, судя по реакции публики, мало чем уступают первым. Это стало результатом заботы, которую учреждениям культуры оказывает региональное правительство.

- Начиная с 2019 года, в Курганской области капитально отремонтировано 25 государственных и муниципальных учреждений культуры. Приобретено 17 многофункциональных передвижных центров, на которых сельские артисты могут посещать с концертами населенные пункты региона. Оснащено мебелью, звуковым и световым оборудованием 339 домов культуры. Создано 4 модельных библиотеки. Открыт 1 виртуальный концертный зал. Новые музыкальные инструменты и оборудование поставлены в 31 школу искусств. Отреставрировано 54 объекта культурного наследия, - говорит начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

По ее словам, в текущем и последующие 2 года в Курганской области дополнительно построят и отремонтируют 14 культурно-досуговых учреждений, капитально отремонтируют 2 театра (Курганский театр драмы и театр кукол «Гулливер»), откроют 2 виртуальных концертных зала и 4 модельные библиотеки, оснастят музыкальными инструментами 7 музыкальных школ, построят Центр культурного развития.

Николай Волков.

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