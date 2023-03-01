Курганская область становится привлекательной для туристов

Правительство Курганской области развивает туристический потенциал региона. Об этом в интервью деловому журналу «Эксперт Урал» сообщил губернатор Вадим Шумков.

- У нас было три убыточных санатория в государственной компании. Один мы реализовали инвестору, и он сейчас активно занимается его развитием, продвигая услуги и вкладываясь в инфраструктуру. Во второй вкладываемся сами, активно модернизируя инфраструктуру и ремонтируя номерной фонд. Третий начинаем модернизировать в этом году. Очень активно развиваются Далматово и Шадринск, Куртамыш, другие туристически интересные места, - рассказал глава региона.

По его словам, в Далматово создано комфортное пространство вокруг монастыря, отремонтирована опорная дорожная сеть, заменено освещение. Создан рекреационно-спортивный парк «Березовая роща». В этом году будет реализован еще один комплексный проект в центральной части города.

В Шадринске к новой набережной добавлены благоустроенная центральная площадь, 3-километровая центральная аллея и реконструированный городской сад, активно ремонтируются дороги и мосты.

- В Белозерском округе воссоздаются объекты показа – святилище «Савин» с комплексом жилищ, «Саргатский курган», этнокультурный комплекс у села Рычково. При этом в самом округе активно ремонтируются и строятся дороги, в том числе ведущие к этим объектам. В Куртамыше также создан рекреационно-спортивный парк, благоустроены и отреставрированы несколько объектов в центральной части, - привел примеры Вадим Шумков.

В регионе 3 года работает программа восстановления памятников истории и архитектуры. С учетом этого года в ее рамках будет восстановлено уже порядка 80 объектов.

- По нескольким программам ежегодно оказывается поддержка нескольких десятков инвестиционных проектов в сфере туризма – строительство кемпингов, глэмпингов, баз отдыха, объектов рекреации. Начато строительство нескольких небольших отелей. Активно развивается сеть объектов придорожного сервиса, - сообщил губернатор.

Помимо этого завершается модернизация аэропорта Кургана, из которого длительное время практически никуда не летали. Сейчас полеты осуществляются в четырех направлениях – Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут.

- Пока отложили Симферополь и Новый Уренгой, но вместо них рассматриваем еще несколько новых направлений. И буквально на днях обновили задачи по подготовке и переподготовке квалифицированного персонала для туристической отрасли. Потому растем, развиваемся, - подытожил Вадим Шумков.

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