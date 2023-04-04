Курганская область участвует во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Во всех регионах России пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

13 апреля с 10 до 13 часов в Курганской областной филармонии запланирована ярмарка вакансий промышленных предприятий. Предполагается выставка продукции, мастер-классы, профессиональные пробы и презентации.

14 апреля пройдут экскурсии на промышленные предприятия. Записаться на экскурсию можно будет на ярмарке вакансий.

Несмотря на сложности, рынок труда в Курганской области показывает позитивную динамику. Уровень регистрируемой безработицы на 31 марта составляет 0,9% (на начало 2023 года - 1,3%), сообщили в пресс-службе главы региона.Все это стало возможным благодаря созданию десятков новых производств, освоению выпуска новой продукции, в том числе импортозамещающей, мерам поддержки бизнеса, часть из которых введена по поручению губернатора Вадима Шумкова.

По инициативе главы региона при государственной поддержке в Курганской области созданы 5 индустриальных парков из 9 запланированных. На текущий момент резидентами парков создано 972 новых рабочих места.

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