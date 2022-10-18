Курганская область в лидерах среди регионов УрФО по сбору зерновых

Курганская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа по сбору зерновых и зернобобовых культур, сообщает официальный сайт Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Полностью завершилась уборка зерновых в Курганской области. Обмолочено 998,7 тыс га или 100% посевных площадей. Близится к завершению уборочная и в других регионах округа – в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

«Год выдался благоприятным для аграриев. Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведённого и реализованного зерна. Так, 267 миллионов рублей федеральное правительство направило на поддержку производителей зерновых культур регионов УрФО», - рассказал полпред Владимир Якушев.

В целом, в регионах Урльского федерального округа зерновых и зернобобовых в текущем году собрано почти в два раза больше - 7,3 млн тонн зерна на 17 октября.

Высокий урожай фиксируется и по овощам. Собрано 134 тысячи тонн. Это на 21 тысячу больше, чем в прошлом году.

Отмечаются хорошие показатели и по сбору картофеля. Накопано 600 тысяч тонн

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