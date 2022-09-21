Курганская область в ТОПе по количеству участников IT-диктанта

Курганская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству участников Всероссийского образовательного ИТ-диктанта.

Диктант прошел онлайн 21 сентября. Об этом рассказала заместитель губернатора Курганской области - руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи в своем телеграм-канале.

«Курганцы с энтузиазмом поддержали акцию. Общее количество участников от нашей области составило 6 078 человек. Это второе место в УрФО и восьмое в стране. Считаю это отличным результатом», - говорится в телеграм-канале.

Среди участников более пяти тысяч человек – молодежь в возрасте до 25 лет, сообщили с пресс-службе главы региона. Средний балл владения цифровыми навыками и компетенциями у курганцев составил 53,7 %. Этот показатель обусловлен, тем что 85,5 % участников - это школьники и студенты.

Всего в ИT-диктанте приняли участие 235 320 жителей страны. Организатором мероприятия выступило Минцифры России.

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