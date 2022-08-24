Курганская область входит в число лидеров по переселению из ветхого жилья

В правительстве Курганской области прошёл брифинг по итогам трёхдневной совместной работы председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергея Степашина и губернатора Вадима Шумкова.

Делегация работала в Далматове, Шадринске, Кургане. Смотрела объекты строительства и благоустройства, посещала храмы, общалась с жителями. Работа проделана большая.

Сергей Степашин выразил своё мнение о реализации федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая как в целом в России, так и в нашем регионе реализуется успешно:

- Это одна из самых лучших программ в стране, которая реализуется практически на 100 процентов. Инициатива принадлежала Владимиру Путину, и он контролирует ситуацию постоянно. По новой программе мы должны были переселить порядка 560 тысяч человек. Расселили уже 1 миллион. Мы единственная страна в мире, в которой есть федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья. Нигде более такой программы нет.

Что касается Курганской области, то Сергей Степашин считает, что регион находится среди передовиков. В настоящее время, по его словам, порядка около 70 процентов уже выполнено. К слову, по программе 2018 года, необходимо было переселить 3100 человек. Сейчас подписано соглашение о досрочной её реализации, чтобы начинать новую.

Губернатор Вадим Шумков подтвердил, что регион идёт с опережением по исполнению программы переселения из аварийного жилья.

- Сейчас уточняем наши показали, чтобы часть финансирования предоставлена была заранее. Программа будет продолжена. После 2024 года ещё три с половиной тысячи жителей области ждут очереди на переселение. Работают местные, тюменские, свердловские компании. Надеюсь, что в данной ситуации победит качество, - прокомментировал глава региона.

Сергей Степашин отметил уникальность реализации нового инфраструктурного проекта на озере Чёрное:

- Вообще это уникальный проект не только для Зауралья. Красивейшее место, озеро, микрорайон почти на 20 тысяч мест с полной инфраструктурой […] , это будет одно из самых красивых мест в Курганской области. Раскрою маленькую тайну: в нашем таком микрорайоне, особенно из соседней Тюменской области, Ханты-Мансийска люди с удовольствием приедут сюда, как, кстати, сюда приехал ваш губернатор.

По словам Вадима Шумкова, работы на объекте продлятся до 10 лет, в результате город получит два динамично развивающихся микрорайона – у озера Чёрное, где сегодня губернатор и Сергей Степашин побывали, и в посёлке Левашово. Глава региона уверен, что проект живой и абсолютно рабочий. Ранее, по его словам, эти земли пустовали, местными предпринимателями они использовались не по назначению.

- Бюджет ничего не получал. Только за две эти площадки с конкурса городской бюджет получил порядка 70 млн рублей. Компания, которая ведёт стройку на озере Чёрное, входит в тройку лидеров по малоэтажной стройке по России. Мы на себя берём обязательства подводить коммуникации, поддерживать жителей финансово, то есть покупают квартиру, и бюджет возмещает до полумиллиона на одну квартиру. Рассматриваем возможность сделать шикарную набережную и дорогу, которая вольётся в городскую дорожную сеть. Те жители Курганской области, которые захотят улучшить условия проживания, а также наши земляки, которые раньше переезжали, например, в ХМАО, пожелают переехать обратно, мы будем рады их принять, - подчеркнул Вадим Шумков.

В конце брифинга Сергей Степашин поделился своими впечатлениями от трёхдневного рабочего визита в Курганскую область. По его словам, Зауралье он посещает не впервые. В регион он приезжал до этого в начале 90-х годов прошлого века. Второй его визит был совместным с Патриархом Кириллом, когда открывалась церковь в селе Батурино. Сейчас, по его мнению, это один из самых красивых храмов Урала.

- Я вообще считаю, Курганская область, Далматово, Шадринск, Курган, то же Батурино – это место для притяжения паломников – красивое и намоленное. Самое главное, меняются города, меняются дороги, меняются люди, - резюмировал Сергей Степашин.