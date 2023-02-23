Агропромышленный комплекс относится к ведущим отраслям экономики Курганской области. В прошлом году в нем достигнут ряд позитивных изменений. По сравнению с 2021 годом производство сельхозпродукции увеличилось в 1,4 раза. Это лучший результат среди регионов России и совместная заслуга зауральских аграриев, органов власти, ученых.

Об этом сегодня, 21 февраля, на церемонии открытия Агротехнического форума в Зауралье «Посевная-2023» заявил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

- В прошлом году в Курганской области впервые за последние 11 лет собрано свыше 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Урожайность зерновых и зернобобовых культур также впервые превысила 23 центнера с гектара. По производству зерна в расчете на душу населения Курганская область входит в десятку лучших регионов страны. Достигнутые успехи – во многом результат технического и технологического перевооружения, усиления внимания к отрасли со стороны государства, - заявил он.

По словам Владимира Архипова, за последние 3 года в Курганской области введено в оборот более 135 тысяч гектаров не использовавшейся пашни. Хозяйства приобрели свыше 7000 единиц техники и оборудования. Объем внесения минеральных удобрений увеличился в 1,5 раза, а применения сберегающих технологий в растениеводстве – в 1,3 раза.

- В 2022 году объем государственной поддержки АПК Курганской области превысил 1,8 млрд рублей. Из областного бюджета на развитие отрасли впервые направлено свыше 500 млн рублей. В текущем году планируется направить аналогичную сумму. Мы сохраним все основные направления господдержки. Наша общая задача – закрепить достигнутые успехи и обеспечить дальнейшее развитие АПК региона, - указал заместитель губернатора по экономической политике.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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