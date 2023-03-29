Курганская область «вооружается»

С 10 апреля по 15 мая в Курганской области будет дежурить вертолет Ми-8 МЧС России. Подобная договоренность достигнута губернатором Вадимом Шумковым и руководством спасательного ведомства. Об этом сегодня в ходе прямого эфира, который организовал Центр управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», сообщил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Данные вертолеты показали свою эффективность в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов от огненной стихии. Также МЧС России дополнительно выделит нашему региону инженерную машину разграждения. Она построена на базе танка и представляет собой бронированный автомобиль, который прокладывает минерализованную полосу шириной 3 метра, защищающую населенный пункт от ландшафтного пожара. Обычный гражданский трактор с плугом тратит на это гораздо больше времени, - уточнил Олег Поршаков.

Также в Курганскую область при необходимости могут быть привлечены силы ФБУ «Авиалесоохрана». Это профессиональные лесные пожарные из Республики Марий Эл, которые в течение 20 часов могут прибыть в Зауралье, если местные подразделения МЧС не способны будут справиться с огненной стихией.

Николай Волков.

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