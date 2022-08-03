Курганская область вошла в 10-ку лучших регионов России и заняла первое место среди регионов УрФО по внедрению экспортного стандарта

Курганская область вошла в 10-ку лучших регионов России и заняла первое место среди регионов УрФО по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Итоги работы регионов страны за первое полугодие 2022 года подвёл Российский экспортный центр.

Региональный экспортный стандарт был разработан в соответствии с планом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Основная цель внедряемых в рамках стандарта инструментов — создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах, повысить конкурентоспособности российских экспортеров на международном рынке, вовлечь в эту работу всё больше субъектов малого и среднего бизнеса.

Управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов отметил, что итоги рейтинга в том числе показывают, какие регионы внедрили наибольшее количество инструментов для поддержки локальных экспортеров.

«В июне Президент Владимир Владимирович Путин назвал Курганскую область регионом с самым большим рывком в рейтинге национального инвестиционного климата. Сегодня мы получили промежуточные итоги по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, и регион вновь получил высокую оценку на федеральном уровне, заняв 9-ую позицию среди регионов России и первую – среди регионов Уральского федерального округа. Это значит, что та планомерная работа, которую ведём по поручению губернатора, новые меры поддержки и формы работы, которые мы внедряем, эффективны. Об этом говорят результаты работы в различных секторах экономики, в том числе индекс промышленного производства и объемы экспорта, которые растут, несмотря на санкции. Так, по итогам января-мая 2022 года внешнеторговый оборот Курганской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,4 %. При этом доля импорта уменьшилась, а доля экспорта выросла на 79,7%. Доля экспортных поставок составила 67,8%», - отметил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Отметим, что в Курганской области раздел по экспортной стратегии включен в Стратегию социально-экономического развития региона период до 2030 года. Сформирована база экспортёров. Активизирована работа Центра поддержки экспорта, который помогает предпринимателям получить финансовые и нефинансовые меры поддержки, выйти на международные электронные торговые платформы, организовывает бесплатные курсы для предпринимателей. Инвестиционным агентством Курганской области при сотрудничестве со Школой экспорта РЭЦ проводятся экспортные семинары по теме «Жизненный цикл экспортного проекта» и акселерационная программа «Экспортный форсаж», которые помогают предпринимателям выйти на заключение новых контрактов. Ежегодно Центром поддержки экспорта проводится конкурс «Экспортер года», в 2022 году победителей определили в трёх номинациях «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Прорыв года». Победители и призеры конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей, которые можно потратить на участие в международных выставках экспортеров. Кроме того, представители бизнеса привлекаются к участию во встречах с делегациями, которые посещают с рабочими визитами Курганскую область, и в бизнес-миссиях, организуемых регионом.

Директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв подчеркнул, что экспортёры активно пользуются и мерами поддержки, которые помогают открыть новое производство, расширить объем и ассортимент выпускаемой продукции, в том числе микрозаймами под 0,1% годовых, возмещением первого взноса за оборудование по договору лизинга и другими.

Пресс-служба губернатора Курганской области