Курганская область вошла в число лучших регионов России

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов поблагодарил зауральских промышленников за работу. По некоторым показателям по итогам 2022 года регион вошел в число лучших в России. Эта информация прозвучала на общем собрании членов Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», которое прошло сегодня, 10 марта.

- Индекс промышленного производства в Курганской области по итогам 2022 года составил 102,5%. С этим показателем мы занимаем 26 место в стране. По индексу производства сельхозпродукции заняли 1 место – 139,2%. По строительству жилья к уровню 2021 года – 118,8% (18 место в РФ). Уровень регистрируемой безработицы по оперативным данным на 3 марта составил уже менее 1%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,2% - это 33 место в России, - озвучил показатели Владимир Архипов.

Отдельную благодарность заместитель губернатора выразил за увеличение доходов населения. Темп роста среднемесячной заработной платы в Курганской области по итогам прошлого года составил 114%, что выше, чем среднероссийский показатель.

- В регионе растут зарплаты, снижается неформальная занятость, легализуются трудовые отношения. Порядка 2000 работодателей в прошлом году проиндексировали заработную плату своим работникам, - заявил Владимир Архипов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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