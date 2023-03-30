Курганская область вошла в десятку лучших по работе с молодёжью

29 марта состоялось заседание расширенной коллегии Федерального агентства по делам молодёжи, где подвели итоги реализации молодёжной политики в России и обозначили приоритеты на будущее, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Среди приоритетных задач на 2023 год отмечено исполнение поручений Президента России по итогам Госсовета: создание федерального центра научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодёжной политики, повышение зарплат специалистов по работе с молодёжью, реализация проекта по адаптации и включению участников СВО в наставническую работу в патриотических центрах страны. Кроме того, совершенствование линейки форумов Росмолодёжи, 25 форумных площадок от Камчатки до Калининграда, а также разработка концепции Всемирного фестиваля молодёжи в России, в котором планируется участие свыше 20 000 российских и иностранных граждан из более чем 180 стран.

На заседании был рассмотрен рейтинг регионов по совершенствованию молодёжной политики. Здесь были выделены 3 группы, исходя из числа проживающей в регионах молодёжи. В своей группе Курганская область вошла в десятку лучших из 24 субъектов.

«Рейтинг с этого года разбит на три категории. В своей группе мы 9-е из 24-х! Это наша с вами общая заслуга! Спасибо всем, кто причастен к работе с детьми и молодёжью!» — написал в своем телеграм-канале заместитель директора департамента образования и науки региона Иван Хлебников.

Как отмечают в отделе по молодёжной политике и дополнительному образованию регионального департамента образования и науки, среди точек роста в сфере молодёжной политики Курганской области можно отметить такие направления, как разработка нормативной базы, медиасопровождение ГМП, добровольчество, организация грантовой поддержки молодёжных проектов, работа с молодыми семьями. Среди важных и приоритетных задач: разработка и внедрение программ молодёжного кадрового резерва на региональном и муниципальном уровнях, возобновление конкурса профмастерства специалистов сферы, развитие молодёжного туризма и международного сотрудничества, активизация участия молодёжи в форумах и патриотических мероприятиях, создание доброцентров, коворкингов и студмест в вузах региона.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45

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