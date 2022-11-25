Курганская область вошла в топ-15 по реализации проекта «Билет в будущее»

Курганская область вошла в число 15 регионов страны, где наиболее успешно реализует школьный проект «Билет в будущее». Об этом стало известно на Всероссийском форуме для организаторов проекта, разработчиков, региональных операторов и лидеров педагогов-навигаторов. От нашего региона в мероприятии принимала участие представитель регионального оператора, педагог Курганского государственного колледжа Татьяна Степанова.

«Региональные операторы отметили положительные стороны платформы, поделились своими успехами в проведении классных часов и работы по профориентации, а также рассказали о затруднениях в вопросах предоставления отчетности и статистических данных. Что касается нашего региона, то мы входим в «золотую середину», все показатели у нас выполнены в полном объеме, но, несомненно, есть еще над чем работать», - сообщила Татьяна Степанова.

Она добавила, что на форуме разработчики BVBINFO.ru демонстрировали цифровые новшества платформы и пообещали сделать ее более «вкусной» и интересной для региональных операторов. Анна Булгакова, менеджер продукта компании «Профилум», выступила с красочной презентацией, на которой продемонстрировала мониторинг реализации проектов в регионах.

Проанализировав результаты всех регионов, участники обсуждения пришли к выводу, что в профориентацию необходимо активнее привлекать родителей детей, начиная с 6 класса. Разработчики платформы попросили коллег прислать свои пожелания, просьбы и идеи по совершенствованию проекта для их дальнейшей проработки.

Завершился форум награждением лучших педагогов-навигаторов, которые приняли активное участие в образовательном интенсиве, а также разработали и защитили свои проекты. Организаторы пожелали всем региональным операторам наилучших результатов в работе и вручили символические подарки.

Фото с официальной страницы департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте»

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.